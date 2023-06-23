Военкор "КП" Дмитрий Стешин получил литературную премию имени Арсеньева

Военкор "КП" Стешин стал лауреатом литературной премии имени Арсеньева. Фото: пресс-служба Юрия Трутнева

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин отмечен Общероссийской литературной Премией "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева. Награду военкору вручил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Трутнев отметил важность работы журналистов на дальневосточную тематику в период проведения специальной военной операции, когда большинство военкоров направляются в зону СВО и освещают происходящие там события.

- Уверен в том, что возникает новый слой литературы, потому что история и литература всегда тесно связаны. Премия – это благодарность журналистам за то, что они делают. У журналистов важная задача разбудить страну. Люди, которые туда не ездят, живут в другой реальности. Мне кажется, что сейчас нужно по-другому работать, относиться к себе с другой степень требовательности. И журналисты помогают это осознать, - сказал Трутнев.

Напомним, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин является лауреатом множества премий, включая Национальную премию печатной прессы "Искры" в номинации "Расследование" (2010 год). Кроме того, Стешин награжден медалью "Участника военной операции в Серии" (2016) за высокий профессионализм и объективность при освещении событий.

Ранее KP.RU писал о том, что фотокорреспондент "Комсомолки" Владимир Веленгурин стал лауреатом Всероссийского конкурса военной фотожурналистики.