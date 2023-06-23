В Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской

Деколонизация.Украина: в Киеве снесли памятник разведчице Зое Космодемьянской Фото: соцсети

Украинское новостное агентство "Деколонизация.Украина" сообщило, что в столице Украины снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

“В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской”, — сообщили в телеграм-канале издания и добавили фотографию пустого постамента.

Авторы канала отметили, что следующими в списке под снос являются памятники писателям Александру Пушкину и Михаилу Булгакову, а также командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому генералу Михаилу Кирпоносу.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Европе активно разрушают историю и уничтожают святые памятники, отдающие должное не только советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми была добита та великая победа. Он подчеркнул, что прямой нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы, и Россия видит это.

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