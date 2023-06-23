Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Евгения Пригожина.

"Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры", - заявил Песков.

В Минобороны России ранее 23 июня сообщили о том, что распространяемая от имени Евгения Пригожина информация не соответствуют действительности. Данное происшествие в ведомстве охарактеризовали как информационную провокацию. Также в Министерстве отметили, что военные ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ситуацию также прокомментировали в Национальном антитеррористическом комитете. По информации комитета, распространяемые от имени Пригожина утверждения не имеют под собой никаких оснований. В связи с этим ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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