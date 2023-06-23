НАК: После заявлений Пригожина ФСБ возбужденно уголовное дело о призыве к мятежу

Евгений Пригожин. Фото: YouTube

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В ведомстве подчеркнули, что утверждения, которые распространились от имени бизнесмена, не обоснованы и не имеют никаких оснований под собой.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - сообщили в комитете.

Напомним, поздним вечером 23 июня российское Министерство обороны сообщило, что вся распространяемые в социальных сетях информация о о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности. Также в военном ведомстве добавили, что подобное - ничто иное, как информационная провокация. В Минобороны отметили, что российские бойцы продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина.

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