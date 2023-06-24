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НовостиПроисшествия24 июня 2023 4:47

18 пассажиров самолета пострадали во время экстренной посадки в Гонконге

Авиалайнер экстренно приземлился из-за взорвавшегося шасси
Елизавета КУЗНЕЦОВА
18 пассажиров самолета пострадали во время экстренной посадки в Гонконге

18 пассажиров самолета пострадали во время экстренной посадки в Гонконге

Фото: Иван ВИСЛОВ

По меньшей мере 18 человек пострадали во время экстренной посадки в международный аэропорту Гонконга пассажирского самолета, у которого взорвались шасси. Об этом пишет телеканал RTHK.

Как сообщается, рейс Cathay Pacific CX880, летевший из Гонконга в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт вскоре после вылета. По данным правоохранительных органов, в результате перегрева лопнула одна из шин. После посадки предоставили спасательные трапы.

Уточняется, что пассажиры получили травмы в ходе эвакуации из авиалайнера. Как сообщается, среди пострадавших пятеро мужчин, а также 13 женщин, которые были госпитализированы. Другие 275 пассажиров не пострадали.

Напомним, 10 июня этого года поступило сообщение о том, что в аэропорту «Токио» столкнулись два самолета. Как писал сайт KP.RU, в результате произошедшего некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны на срок от 30 минут до часа.