18 пассажиров самолета пострадали во время экстренной посадки в Гонконге Фото: Иван ВИСЛОВ

По меньшей мере 18 человек пострадали во время экстренной посадки в международный аэропорту Гонконга пассажирского самолета, у которого взорвались шасси. Об этом пишет телеканал RTHK.

Как сообщается, рейс Cathay Pacific CX880, летевший из Гонконга в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт вскоре после вылета. По данным правоохранительных органов, в результате перегрева лопнула одна из шин. После посадки предоставили спасательные трапы.

Уточняется, что пассажиры получили травмы в ходе эвакуации из авиалайнера. Как сообщается, среди пострадавших пятеро мужчин, а также 13 женщин, которые были госпитализированы. Другие 275 пассажиров не пострадали.

Напомним, 10 июня этого года поступило сообщение о том, что в аэропорту «Токио» столкнулись два самолета. Как писал сайт KP.RU, в результате произошедшего некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны на срок от 30 минут до часа.