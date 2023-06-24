Взрывы произошли в Одессе на фоне воздушной тревоги Фото: REUTERS

Взрывы произошли в Одессе в ночь на субботу, 24 июня. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Уточняется, что в Одесской области, как и на большей части украинской территории, была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского издания «Страна.ua», в Одесской области были задействованы системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена практически по всей украинской территории, за исключением западных регионов, Полтавской, Сумской, а также Харьковской областей.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Одессе в ночь на понедельник, 19 июня. Незадолго до этого сообщалось, что в регионе была объявлена воздушная тревога, а официальный Telegram-канал городских властей призвал жителей не покидать укрытия, объявив, что в направлении Одессы движется ракета.