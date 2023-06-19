В Одессе прогремел мощный взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Одессе в ночь на 19 июня. Об этом сообщили украинские СМИ. Ранее сообщалось, что в регионе объявлена воздушная тревога, а официальный Telegram-канал одесских городских властей призвал жителей города не покидать укрытия, объявив, что в направлении Одессы движется ракета.

Тем временем на официальный портал оповещения министерства цифровой трансформации Украины приведены данные о том, что воздушная тревога объявлена в четырех областях страны. Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника, а губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получили осколочные ранения два жителя поселка Глушково.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.