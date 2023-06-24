Times: военные ВСУ разочарованы из-за завышенных ожиданий от наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от наступления. Об этом пишет британская газета Times.

Как стало известно, спустя три недели после начала наступательных действий на фоне тяжелых потерь военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали испытывать злость.

Военный по имени Ильяр, который был прикреплен к команде управления беспилотниками, сообщил изданию, что люди, которые ничего в этом не понимают, заявляли о контрнаступлении, как о каком-то празднике, ожидая, что оно позволит подразделениям украинских войск добраться до моря за несколько дней, не представляя при этом, с какими трудностями придется столкнуться бойцам, а также какую цену заплатить.

«Теперь они видят несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley и говорят: "О, нет!". Это нас злит», - заявил украинский военный.

Напомним, ранее украинские военные в CBS News заявили, что при наступлении признали жесткое сопротивление российских войск, отметив, что в ВС России умеют воевать.