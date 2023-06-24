Минобороны РФ обратилось к бойцам "ЧВК "Вагнер"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», заявив, что их они были обманом втянуты в «преступную авантюру» Евгения Пригожина и участие в мятеже.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве отмечают, что многие бойцы отрядов «ЧВК "Вагнер"» уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью для того, чтобы возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

«Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана», - отмечают в заявлении, обращаясь с просьбой «проявить благоразумие и скорее выйти на связь» с представителями Министерства обороны РФ или правоохранительных органов.

Напомним, днем ранее, 23 июня, Минобороны РФ заявило, что все распространяемые в соцсетях данные о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер» не соответствуют действительности.

Генпрокуратура РФ признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.