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НовостиОбщество24 июня 2023 6:54

Губернатор Владимиров назвал обстановку в Ставрополье спокойной

Никаких изменений в планах проведения мероприятий, по словам губернатора, на данный момент нет
Сергей ЧИКОВ
Власти Ставрополья сообщили о спокойной обстановке в регионе Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Власти Ставрополья сообщили о спокойной обстановке в регионе Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в его регионе обстановка стабильная и спокойная, а все мероприятия проходят в штатном режиме.

“Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно”, — сказал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что будет оперативно оповещать жителей Ставрополья о любых изменениях, если такие будут приниматься, однако в данный момент в них нет никакой необходимости. Владимиров напомнил, что не стоит доверять непроверенным источникам информации и призвал граждан использовать только официальные данные.

Тем временем в Москве и Московской области введен особый правовой режим контртеррористической операции. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), уточнив, что это делается в целях пресечения возможных терактов.