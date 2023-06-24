Режим контртеррористической операции введен в Москве и Подмосковье

Все делается в целях пресечения возможных терактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим контртеррористической операции введен на территории Москвы и Московской области. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), уточнив, что это делается в целях пресечения возможных терактов.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», - сказано в сообщении НАК.

Напомним, сегодня, 24 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об усилении мер безопасности в регионе, отметив, что ситуация находится под контролем спецслужб.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в городе, сообщив, что данные мероприятия направлены на усиление мер безопасности. Кроме того, он сообщил о дополнительном контроле на дорогах, призвав жителей с пониманием отнестись к данным мерам.