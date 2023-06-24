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НовостиПолитика24 июня 2023 7:15

Путин: "Любая внутренняя смута - смертельная угроза для государственности"

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, предупредил он
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал смертельной угрозой для государственности любую внутреннюю смуту. Такое заявление глава государства сделал в своем обращении в субботу, 24 июня.

«Повторю, любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности. Это удар по народу, наши действия будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Ответят перед законом и перед народом», - заявил российский лидер.