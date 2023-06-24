Путин: "Любая внутренняя смута - смертельная угроза для государственности"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал смертельной угрозой для государственности любую внутреннюю смуту. Такое заявление глава государства сделал в своем обращении в субботу, 24 июня.

«Повторю, любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности. Это удар по народу, наши действия будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Ответят перед законом и перед народом», - заявил российский лидер.