Путин призвал прекратить участие в мятеже тех, кто пытаются втянуть в него

Путин призвал прекратить вооруженный мятеж в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие.

“Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу”, — подчеркнул глава государства.

Также он напомнил, что именно из-за подобного удара в спину началась гражданская война 1917 года, поэтому Россия не допустит повторения тех трагических событий и примет все необходимые меры для защиты своего народа и государственности.