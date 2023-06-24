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НовостиПроисшествия24 июня 2023 7:20

Путин призвал прекратить участие в мятеже тех, кто пытаются втянуть в него

Президент отметил, что подобные действия являются ударом в спину нашему народу
Сергей ЧИКОВ
Путин призвал прекратить вооруженный мятеж в стране

Путин призвал прекратить вооруженный мятеж в стране

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие.

“Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу”, — подчеркнул глава государства.

Также он напомнил, что именно из-за подобного удара в спину началась гражданская война 1917 года, поэтому Россия не допустит повторения тех трагических событий и примет все необходимые меры для защиты своего народа и государственности.