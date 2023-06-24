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НовостиПолитика24 июня 2023 8:05

Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять Россию

Путин: «Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну и ее безопасность»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять Россию

Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять Россию

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении в субботу, 24 июня, заявил, что намерен сделать все для того, чтобы отстоять свою страну.

«Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», - сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, в своем обращении Путин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации и другие госорганы получили необходимый приказ для нейтрализации организаторов вооруженного мятежа, отметив также, что смертельной угрозой для государственности является любая внутренняя смута.

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