Путин назвал попытку вооруженного мятежа ударом в спину России и ее народу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин в своем обращении в субботу, 24 июня, назвал ситуацию с попыткой вооруженного мятежа ударом в спину России и ее народу.

«Эти действия, которые раскалывают наше единство, - это отступничество. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - заявил российский лидер, отметив, что «именно такой удар» нанесли по России в 1917 году, когда была Первая мировая война.

Как отметил глава государства, на сегодняшний день битва со западными странами требует единения всех сил, а также консолидации, когда в сторону должны отойти любые распри.

Напомним, в своем обращении Путин также заявил, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для государственности. Кроме того, глава государства сообщил, что российские войска и другие госорганы получили нужный приказ для нейтрализации организаторов вооруженного мятежа