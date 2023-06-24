Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне Белгородской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Грайвороне, расположенный в Белгородской области. Такое заявление в субботу, 24 июня, сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что на данный момент оперативные службы приступают к ликвидации последствий

«В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавших нет. Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения», - заявил глава региона.

Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне в Белгородской области Фото: Telegram

Напомним, днем ранее, 23 июня, Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили до 100 снарядов по Белгородской области. Как уточнил глава региона, больше всего снарядов украинской армии было выпущено по Волоконовскому району - 48, 14 из которых пришлись на окраину хутора Старый.