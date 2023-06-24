Сбой в работе Telegram произошел 24 июня 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 июня 2023 года в работе мессенджера Telegram произошёл сбой, отразившийся на пользователях в ряде городов и регионов России. Данные о перебоях в работе приложения были опубликованы в сервисе для отслеживания сбоев DownRadar.

Согласно данным сервиса, перебои в работе Telegram наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

Сбой затронул не только Россию - пользователи из Киева и Харьковской области тоже сообщают о перебоях в работе мессенджера.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце мая наблюдался массовый сбой в работе сервисов «Ростелекома». Провайдер подтверждал, что пострадала одна из европейских площадок обмена трафиком. Сообщения о перебоях в работе поступали из всех регионов России, больше всего пострадал доступ к зарубежным ресурсам.