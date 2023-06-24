Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Воронежской области в субботу, 24 июня, жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как передает агентство, согласно предварительным данным, известно, что пострадал один человек.

Напомним, сегодня, 24 июня, стало известно, что по меньшей мере 18 человек пострадали во время экстренной посадки пассажирского самолета в международном аэропорту Гонконга. Как писал сайт KP.RU, вынужденную посадку авиалайнер совершил по причине взорвавшегося шасси.