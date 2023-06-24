Роскомнадзор: в районах проведения КТО возможно ограничение интернет-ресурсов

Возможное ограничение работы интернет-ресурсов будет временным Фото: Олег ЗОЛОТО

Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения контртеррористической операции (КТО) возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

При этом отмечается, что работа мессенджера Telegram на российской территории не ограничивается.

Напомним, сегодня, в субботу, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы и Московской области, заявив, что такие меры приняты для пресечения возможных терактов. Соответствующий режим также ввели еще в нескольких российских регионах.