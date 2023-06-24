Минобороны России заявило об уничтожении склада ВСУ с ракетами Storm Shadow Фото: Александр КОЦ

Российские войска нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ, расположенному в районе Староконстантинова, в Хмельницкой области, где хранились британские ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили 24 июня 2023 года в пресс-службе Минобороны России.

«В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow», - заявили в военном ведомстве.

Также ночью 24 июня ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки ВСУ, а также по аэродромам «Канатово» и «Днепр». Цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 23 июня российские войска нанесли удар по местам хранения украинских и западных ракет, находящихся на вооружении у ВСУ.