Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела на Пригожина Фото: REUTERS

Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер»: онлайн-трансляция и последние новости на 24 июня 2023

Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по "тыловым лагерям" ЧВК. Однако в Минобороны РФ заявили, что подобные высказывания являются провокацией. В военном ведомстве также отметили, что киевский режим воспользовался ситуацией и готовится к наступлению в зоне проведения СВО.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела на Пригожина. Его обвиняют в призыве к вооруженному мятежу в стране. Утром 24 июня российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он прокомментировал действия Пригожина как результат "непомерных амбиций", которые в результате привели к измене и предательству. Глава государства также оценил сложившуюся ситуацию как "удар в спину" российскому народу и стране. Сайт KP.RU собрал последние новости про вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер». Онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.