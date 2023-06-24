Зеленский поддержал действия Пригожина, заявив о «слабости» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский, глядя на ситуацию внутри России, поддержал действия Евгения Пригожина и подчинённых ему сотрудников ЧВК «Вагнер», заявив о «слабости» России. Об этом Зеленский написал в своих социальных сетях.

По мнению Зеленского, явно воодушевлённого действиями Пригожина, в России прямо сейчас, якобы, наблюдается «хаос», а сама страна продемонстрировала некую «слабость», которая для Зеленского, по какой-то причине, очевидна.

При этом действия Пригожина яро поддержал и другой высокопоставленный украинский неонацист - глава ГУР Кирилл Буданов, заявлявший о готовности «убивать русских по всему земному шару». Он считает, что Пригожин говорит правду, особенно в вопросах оснащения российской армии и положения дел на фронте.

Ранее KP.RU опубликовал беседу с политологом Павлом Данилиным, который подробно объяснил, почему действия Пригожина играют на руку неонацистам из Киева и блоку НАТО.