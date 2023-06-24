Мятеж в ЧВК "Вагнер" играет на руку врагами России: как найти выход из этой ситуации

Президент четко дал понять, что все происходящее осуществляется в интересах внешнего врага Фото: REUTERS

Россия столкнулась с предательством, а те, кто помогает мятежу - изменники родины, заявил Владимир Путин в своем специальном обращении. Президент четко дал понять, что все происходящее действительно осуществляется в интересах внешнего врага, заявил в эфире Радио «Комсомольская Правда», директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

- Если мы посмотрим на то, как ликуют западные СМИ, как ликуют на Украине, как ликуют изменники и предатели, которые уехали из страны, это станет очевидно, - обратил внимание Данилин. - Происходящее совершенно не в интересах нашей страны, это вооруженный мятеж в прямом смысле слова. Это военное преступление. Мы с таким ни разу не сталкивались за все время существования новой России.

Но это еще не самое страшное, что может произойти, считает политолог.

- Бывают более страшные вещи - это когда просто прямо на фронте поворачивают оружие и пропускают врага. Но по значимости это очень похоже, равнозначно. Блокирован Ростов-на-Дону, где стоит штаб СВО. Соответственно затруднено управление фронтами, затруднена логистика. Блокированы ремонтные мастерские, которые находятся в Ростовской области.

Более того, по словам Данилина, это не просто мятеж, но и «кошмарный удар» по нашим воинам, которые сейчас служат в зоне спецоперации, «плевок на могилы погибших, в том числе, кстати, погибших из «Вагнера».

Чтобы не было смуты и повторения гражданской войны, сейчас нужно четко исполнять приказы Верховного Главнокомандующего, отмечает эксперт.

- В армии главное – единоначалие. Когда оно нарушается, получаются то, что мы получили, когда столкнулись с революцией и гражданской войной 1917 года. Необходимо исполнять приказы Главнокомандующего, поддерживать армию поддерживать бойцов, которые исполняют свой долг, и ни в коем случае не вестись ни на какие упреки, пропаганду врага и предателя. Наша цель в единстве.

Кроме того, общество тоже может помочь, если заявит свое несогласие:

- Я не могу призывать людей выходить на улицы и обращаться к этим предателям, которые устраивают в Ростове-на-Дону непонятно что. Но если общество четко заявит свое несогласие и возмущение, это будет очень значимым для тех, кто оказался втянут в эту авантюру, в этот мятеж. Эти солдаты почему-то считают, что делают что-то хорошее. Вот если они поймут, что народ в шоке от их действий, народ презирает их за предательство, то я уверен, что ситуация разрешится достаточно быстро. Но это нужно сделать максимально быстро и максимально четко, пока не наступили необратимые последствия, в том числе, для этих людей.

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