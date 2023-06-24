Путин подписал закон о задержании на месяц нарушителей режима военного положения Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который подразумевает задержание на 30 суток людей, которые нарушают режим военного положения. Он начнет действовать с момента подписания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, изменениям подверглась часть 1 статьи 3.9 КоАП, который дополнили словами «режим военного положения». В документе говорится, что если действия не имеют состава для возбуждения уголовного дела, то они могут наказываться административным штрафом в размере от 500 до 1000 рублей либо арестом до 30 суток.

Для должностных лиц штраф в два раза выше, а вот арест также возможен вплоть до 30 суток. Также в поправках говорится, что если противоправное действие совершено с использованием транспортного средства, то его могут конфисковать.

В сопроводительных документах отмечается, что определять подобные нарушения вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти и органы управления.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы.