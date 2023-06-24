Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против госвласти Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сказано в заявлении пресс-службы СК РФ, опубликованном в субботу, 24 июня.

Кроме того, отмечается, что Бастрыкин поручил принять «исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности», при этом объясняя российским гражданам «об ответственности за соучастие в таких преступлениях».

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Минобороны РФ сообщили об информационной провокации из-за заявлений, которые были опубликованы от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела по факту организации мятежа.

Сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, объявив, что российские военные уже получили необходимый приказ о нейтрализации организаторов мятежа.