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НовостиПолитика24 июня 2023 10:57

Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против госвласти

Председатель СК РФ дал поручения своим подчиненным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против госвласти

Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против госвласти

Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сказано в заявлении пресс-службы СК РФ, опубликованном в субботу, 24 июня.

Кроме того, отмечается, что Бастрыкин поручил принять «исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности», при этом объясняя российским гражданам «об ответственности за соучастие в таких преступлениях».

Напомним, днем ранее, 23 июня, в Минобороны РФ сообщили об информационной провокации из-за заявлений, которые были опубликованы от имени Евгения Пригожина, а Генеральная прокуратура РФ признала законность возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела по факту организации мятежа.

Сегодня, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, объявив, что российские военные уже получили необходимый приказ о нейтрализации организаторов мятежа.