Стало известно, куда пропал муж Заворотнюк фигурист Чернышев после ее болезни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На фоне сообщений в СМИ о том, что новое шоу Татьяны Навки пройдет без мужа тяжелобольной Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева, люди стали интересоваться, почему же его нет полюбившегося всем фигуриста в образе принца Эриана.

Некоторые его поклонники даже начали обвинять Татьяну Навку в том, что она лишила его работы, что люди сочли не самым хорошим поступком на фоне новостей об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Однако все эти догадки опроверг хореограф шоу Никита Михайлов.

— Петр занимается шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты, — подчеркнул Михайлов в интервью порталу PopCornNews.

Также можно вспомнить, что самая Татьяна Навка называла Петра Чернышева не только талантливым спортсменом, но и продюсером проекта, который всегда вкладывал свой ресурс на все сто процентов. Помимо этого она назвала его не только партнером на льду, но и партнером в бизнесе и работе.

Буквально недавно дочь Анастасии Заворотнюк показала, где сейчас находится известная актриса, сделав снимок дома в элитном поселке Крекшино. На снимках видно, что все окна в особняке зашторены, чтобы посторонние люди не смогли запечатлеть Заворотнюк. Близкие тяжелобольной актрисы стараются не распространяться о ее состоянии и прятать ее от посторонних глаз.