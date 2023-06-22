Анастасию Заворотнюк прячут за шторами: дочь показала, где живет больная раком мать

Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Анастасии Заворотнюк единственная из семьи актрисы, кто ведет соцсети и иногда рассказывает о том, что происходит за высоким забором их загородного особняка. Именно там сейчас находится звезда сериала "Моя прекрасная няня". Мама Анны Заворотнюк более четырех лет борется с онкологическим заболеванием. Артистку давно никто не видел. На днях блогерша показала, что родительницу прячут за шторами.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала снимок дома звезды сериала "Моя прекрасная няня". Речь идет об особняке актрисы в элитном поселке Крекшино. Именно там живут артистка и ее близкие.

Пройти на территорию закрытого поселка без спецпропуска невозможно. Обитателей коттеджей не так много. Почти всех охрана знает в лицо.

27-летняя Анна живет сейчас с матерью. Она сделала несколько фото. На одном из них она показала дом, где живет актриса. Окна особняка закрыты плотными шторами, чтобы никто из посторонних не увидел прячущуюся внутри Заворотнюк.

Напомним, актриса последний раз появлялась на публике в апреле 2019 года. Данных о том, в каком состоянии находится сейчас больная раком актриса, нет. Близкие звезды отказываются раскрывать подробности ее болезни. Говорят, звезда после нескольких операций на головном мозге с трудом передвигается. Изредка ее вывозят в инвалидном кресле на крыльцо дома подышать свежим воздухом.

К слову, младшую дочь актрисы Милу родные тоже прячут от публики. Анна ранее говорила о том, что не показывает сестру, так как ей не разрешают близкие. Этой осенью Мила будет праздновать свой первый юбилей. В октябре ей исполнится пять лет. Все заботы о крошке сейчас легли на плечи бабушки - Валентины Борисовны.