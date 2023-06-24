Возле офиса Пригожина в Санкт-Петербурге найдены 4 млрд рублей в «Газели»

В Санкт-Петербурге во время обыска отеля «Трезини», где, предположительно, располагается офис основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, была обнаружена припаркованная рядом со зданием «Газель», внутри которой лежали десятки коробок, набитых наличностью, общей суммой на 4 млрд рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Найденный на заднем дворе отеля автомобиль не принадлежал никому из жителей Академического переулка. Правоохранители начали проверять авто на предмет заложенной взрывчатки, затем вскрыли его и внутри обнаружили гигантскую сумму денег.

Ранее в отношении Пригожина было заведено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал военный мятеж самым страшным преступлением, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами.