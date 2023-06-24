Нарышкин: попытка вооруженного мятежа — самое страшное преступление Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Попытка провести военный мятеж — самое страшное преступление, которое нельзя оправдать никакими былыми заслугами. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

— На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт призвал бизнесмена Евгения Пригожина сложить оружие и отказаться от своих планов. Он назвал разжигание внутреннего конфликта в России недопустимым.

Председатель СК России Александр Бастрыкин уже дал поручение подчиненным по принятию мер в отношении преступлений, совершаемых против государственной власти. Также он поручил принять «исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности».