Мишустин проводит совещания с членами правительства на рабочем месте, фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится на рабочем месте и прямо сейчас проводит совещания с членами правительства РФ. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе премьера, комментируя слухи о том, что Мишустин якобы вылетел в Санкт-Петербург.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», - говорится в сообщении.

Отдельно упомянуто, что слухи распространяются рядом телеграм-каналов, заявляющих о том, что Мишустин уехал из Москвы в Санкт-Петербург якобы из-за угрозы Евгения Пригожина о походе ЧВК «Вагнер» на столицу России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина смертельной угрозой для государства и пообещал, что предатели Родины понесут заслуженное наказание.

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