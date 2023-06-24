Эрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в урегулирование ситуации в России Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести свой вклад в урегулирование ситуации в России. Это заявление он сделал в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

— Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России, — передали в канцелярии Эрдогана.

Также уточняется, что Турция готова внести свою лепту в быстрое урегулирование нынешних событий в мирных и спокойных условиях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер рассказал о происходящем в стране. Турецкий лидер поддержал действия Путина в сложившейся ситуации военного мятежа.

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