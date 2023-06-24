Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в России

Путин по телефону рассказал Эрдогану о ситуации в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал об обстановке в стране на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина.

“По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа”, — сообщили в пресс-службе Кремля, добавив, что президент Турции полностью поддерживает действия российского лидера на фоне этого инцидента.

Напомним, 23 июня российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что по тылам подразделения “ЧВК Вагнер” был нанесен ракетный удар от Минобороны России и устроил вооруженный мятеж. В военном ведомстве опровергли такую информацию. На Первом канале видео о последствиях якобы удара по лагерю группы ЧВК «Вагнер» назвали постановкой.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в текущей ситуации подобное предательство может привести к “вселенской катастрофе” и призвал россиян сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, желающим расколоть нашу страну.

Сам Владимир Путин призвал всех участвующих в этом мятеже сложить оружие и заявил, что все, вставшие на путь предательства, понесут неминуемое наказание.