Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту осужденных, а также ограниченно годных в период мобилизации и военного положения. Документ опубликован на сайте правовой информации.

При этом это нововведение не распространяется на тех, кто совершил тяжкие преступления.

Ранее с такой инициативой выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Нижняя палата федерального парламента приняла закон 20 июня.

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