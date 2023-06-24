Пригожин заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, — говорится в голосовом сообщении.

Также он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать, но они «вышли на марш справедливости» 23 июня и за сутки смогли пройти 200 километров. По его словам, за это время его бойцы не пролили ни одной капли крови, а сейчас, по его мнению, это могло произойти, поэтому было принято такое решение.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер» по территории России и принятию шагов для деэскалации напряжения.