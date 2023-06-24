Пригожин принял предложение Лукашенко о прекращении движения ЧВК «Вагнер» по России Фото: REUTERS

Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер» по территории России. Также ему предложили предпринимать шаги по деэскалации напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

— Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что сейчас найден самый выгодный и приемлемый вариант решения возникшей ситуации, который будет учитывать гарантии для бойцов ЧВК «Вагнер».

Помимо этого, Александр Лукашенко в течение дня провел два совещания с силовым блоком страны, где обсуждалась данная ситуация. Это состоялось после утреннего разговора между главой Белоруссии и президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора российский лидер проинформировал коллегу о ситуации на юге России.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого рассказал ему о ситуации в стране. Анкара заявила о готовности помочь в решении данного вопроса.

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