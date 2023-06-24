Пушилин: на некоторых участках в ДНР есть продвижение российских войск вперед Фото: Иван ВИСЛОВ

На некоторых участках боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике наблюдается продвижение российских подразделений вперед. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

— Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач Верховного Главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта – позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что обсудил с командиром 114-й бригады Ильей Малым текущую обстановку. В ходе разговора Пушилин убедился, что она полностью находится под российским контролем.

Помимо этого, военнослужащие показали ему собственные технические разработки, которые помогают сделать удары по противнику более эффективными.

Ранее стало известно, что российская артиллерия уничтожила склады с боеприпасами ВСУ в ДНР. Он находился в районе населенного пункта Щербиновка. В Авдеевке удалось поразить пункт временной дислокации украинских войск.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцев никому не жалко – ни американцам, ни англичанам, ни немцам (подробнее)