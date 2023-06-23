Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинской армии в ДНР Фото: Александр КОЦ

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Восток" Вадим Астафьев рассказал об уничтожении российскими артиллеристами склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», - цитирует Астафьева РИА Новости.

Кроме того, по его словам, ликвидирован пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Астафьев также сообщил об уничтожении российскими военными техники ВСУ. Так, была ликвидирована самоходная артиллерийская установка Krab в районе Ивановки, радиолокационная станция AN/TPQ в районе Миньковки, а также 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 "Мста" в районе населенного пункта Острое и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех складов боеприпасов украинской армии. Один из них был ликвидирован в районе населенного пункта Новгородское ДНР. Также удары были нанесены по складам в районе Новопавловки в Запорожской области и населенного пункта Мороховец в Харьковской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 22 июня, доложил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой. По словам министра, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.