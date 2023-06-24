Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить визовый режим для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости усилить контроль на границе с РФ и ужесточить визовый режим для россиян. В связи с этим она призвала премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности.

«Призываю премьер министра незамедлительно созвать Совет безопасности. Я считаю, что несколько вопросов, которые должны обсуждаться сегодня, уже не ждут», - цитирует президента Грузии ТАСС.

По мнению Зурабишвили, на совете необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении контроля на границе с Россией и пересмотреть визовый режим. Президент Грузии также считает, что Совбезу необходимо обсудить реакции в Абхазии и Цхинвале на ситуацию в РФ.

Напомним, Зурабишвили не первый раз призывает ввести визы для россиян. С такой инициативой она выступала в мае этого года, а до этого в октябре прошлого года. Однако ее идея до сих пор не нашла поддержки в правительстве республики.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее пояснял, что власти Грузии не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении россиян с целью избежать ответных мер и возможных рисков.