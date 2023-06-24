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НовостиОбщество24 июня 2023 18:03

Downdetector: в Telegram произошел массовый сбой

Мессенджер был недоступен в течение 15 минут
Роман ПОЛОСИКОВ
Downdetector: в Telegram произошел массовый сбой

Downdetector: в Telegram произошел массовый сбой

Фото: REUTERS

В Telegram произошел массовый сбой, в результате которого мессенджер был недоступен большому числу пользователей в течение 15 минут. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Причины масштабного сбоя пока неизвестны, но сейчас мессенджер снова работает в штатном режиме.

Напомним, что это уже второй сбой за день 24 июня 2023 года. Во многих регионах России и за границей сообщалось о перебоях в работе мессенджера. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других областей России, мессенджер не работал в Киеве и Харьковской области.