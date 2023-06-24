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НовостиПолитика24 июня 2023 18:36

Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

В телефонном разговоре они обсудили результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер»
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин провел переговоры с Лукашенко

Путин провел переговоры с Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В нем обсуждались результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Путин поддержал и поблагодарил Лукашенко за проделанную работу.

Напомним, что это уже второй разговор глав государств за этот день. Первый из них состоялся утром, тогда Путин рассказал белорусскому коллеге о ситуации в России с военным мятежом, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.