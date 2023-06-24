Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

Путин провел переговоры с Лукашенко Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В нем обсуждались результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Путин поддержал и поблагодарил Лукашенко за проделанную работу.

Напомним, что это уже второй разговор глав государств за этот день. Первый из них состоялся утром, тогда Путин рассказал белорусскому коллеге о ситуации в России с военным мятежом, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.