Белта: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в России по телефону

Белта: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в России Фото: архив пресс-службы Кремля

Президенты России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко текущую ситуацию в России.

“Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России”, — сообщило агентство Белта.

Напомним, 23 июня российский бизнесмен Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж из-за якобы обстрела тыловых подразделений “ЧВК Вагнер” со стороны Минобороны России.

В ФСБ опровергли слова Пригожина об ударе по тылам группировки и назвали эту провокацию “ударом в спину” бойцам российской армии, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

Владимир Путин напомнил, что именно из-за подобного “удара в спину” в 1917 году начала гражданская война, но заверил, что Россия не допустит повторения подобного сценария и примет все меры для обеспечения безопасности своего народа и государственности.