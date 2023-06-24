В Бердянске нейтрализовали двух мужчин, стрелявших из автоматов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Запорожской области городе Бердянске задержали двух проукраинских террористов, которые открыли огонь из автоматов на набережной. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

— Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы два проукраинских террориста. Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранительных органов их удалось блокировать и впоследствии уничтожить. Рогов отметил, что, по имеющейся информации, одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракты украинской разведки, которые были направлены на руководство Запорожской области. Сотрудникам ведомства удалось установить сотрудника разведки Украины, который руководил завербованными, а также задержать его пособницу.