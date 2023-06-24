Мезенцев: Путин и Лукашенко вновь подтвердили особый характер союзных отношений

Путин и Лукашенко вновь подтвердили особый характер союзных отношений Фото: REUTERS

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев прокомментировал участие в переговорах с ЧВК «Вагнер» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что белорусский лидер и глава российского государства Владимир Путин вновь подтвердили особый характер союзных отношений двух стран.

«Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений», - заявил Мезенцев.

Лидеры двух стран также показали готовность к широкому взаимодействию во имя граждан России и Белоруссии, отметил госсекретарь Союзного государства.

Напомним, ранее Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. В результате последний принял предложение белорусского лидера об остановки движения ЧВК «Вагнер» по территории России и принятию шагов для деэскалации напряжения.

Позже президент России Владимир Путин провел второй за день телефонный разговор Лукашенко. В нем обсуждались результаты переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Российский лидер поблагодарил своего коллегу за проделанную работу.