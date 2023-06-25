Выбил зубы и сломал челюсть: подросток на самокате сбил актрису «Ленкома» Митрошину

Актриса "Ленкома" Митрошина попала под самокат и сломала челюсть в нескольких местах. Фото: пресс-служба театра.

Артисты «Ленкома» требуют защитить москвичей от самокатов. У театра есть на это серьёзная причина: на днях под самокат попала ведущая актриса Алена Митрошина. У неё выбиты зубы и в нескольких местах сломана челюсть, сообщили в пресс-службе театра.

Митрошину придётся оперировать. Актрису, которая исполняет, в частности, роль Кончитты в легендарной постановке «Юнона» и «Авось», ждёт долгая реабилитация.

В театре рассказали, что самокатом, который налетел на актрису, управлял подросток. Причем ехал юноша не по правилам.

После инцидента в театре испугались не только за актеров, но и за зрителей.

«Центральные улицы (тротуары) Москвы, включая Малую Дмитровку, на которой расположен наш театр, наводнены «электросамокатчиками», несущимися с довольно с большой скоростью по тротуарам. Большое скопление людей перед театром в вечернее время, а также замена плитки и ремонтные работы на тротуаре делают ситуацию еще более опасной», - сказано в обращении, опубликованном в Telegram «Ленкома».

Напомним, в Санкт-Петербурге электросамокат неожиданно взорвался под мужчиной во время поездки вечером 25 мая 2023 года. Момент взрыва попал на видео камер уличного наблюдения.

Ранее московский автомобилист снял шокирующее видео. Электросамокат на проезжей части развил скорость в 75 км/ч, причем его водитель был без шлема.