АР: поезд с опасными веществами упал в реку в США

В США с обрушившегося моста в реку упали цистерны с опасными веществами. Фото: Yellowstone County Sheriff's Office.

Не менее восьми цистерн поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в США в субботу 25 июня. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали. Чтобы предотвратить попадание опасных веществ на сельскохозяйственные угодья, реку перекрывают ниже по течению.

Напомним, около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо в феврале 2023 года.

Американские власти пытались скрыть масштабы катастрофы, и первая пресс-конференция была созвана лишь спустя 11 дней. На ней было подтверждено, что химикаты попали в почву и водные артерии, а твердые частицы были обнаружены в воздухе. В Ист-Палестайн, неподалеку от которого произошло крушение, завозили питьевую воду, с поверхности местных водоемов собирали погибшую рыбу, верхний слой почвы просто срезали бульдозерами.