МЧС: пожар на нефтебазе в Воронеже потушили через 12 часов

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидирован. Фото: скриншот видео.

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали в 0.40 в ночь на 25 июня. Для этого спасателям потребовалось почти 12 часов.

«К ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМЧС.

Напомним, в субботу 24 июня губернатор Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронежской области

Пожар возник из-за разгерметизации резервуара с топливом для самолетов. Всего в резервуаре было пять тысяч тонн авиационного керосина. Видео пожара здесь на KP.RU.

На место происшествия прибыл пожарный поезд, он был задействован в борьбе с огнем.

После пожара на нефтебазе в Воронеже власти рассказали о качестве воздуха. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели лабораторный контроль содержания вредных веществ и других продуктов горения. По результатам проверки, концентрации загрязняющих веществ в воронежском воздухе оказались в норме.