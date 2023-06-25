American Greatness: запросы Киева по поставкам оружия снизили мировое влияние США

В США заявили о "коварстве" Киева, из-за потребностей которого в оружии Штаты теряют обороноспособность и мировой авторитет. Фото: REUTERS

Обороноспособность и мировое влияние Соединенных Штатов ощутимо снизились из-за постоянных запросов Киева на поставку все большего количества вооружений. Такое мнение высказал американский обозреватель Виктор Хэнсон.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось». – написал Хэнсон в статье для издания American Greatness.

Обозреватель назвал потребности Киева в оружии «неуемными» и допустил, что вскоре Вашингтон не сможет их обеспечивать, лишившись также возможности оказывать военную поддержку Тайваню и другим странам.

Ранее глава украинского МИД Кулеба заявил, что Киеву будет мало любого количества предоставленного Западом оружия. При этом руководитель дипломатического ведомства признал, что Киев ежедневно получает западную военную помощь.

Тем временем вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие. НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.

Ранее эксперт Домрин заявил, что страны Запада потратили на помощь Украине минимум 156 млрд долларов.