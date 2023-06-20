Кулеба заявил, что Украине будет мало любого количества предоставленного Западом оружия

Кулеба заявил, что Киеву будет мало вооружений, сколько бы их ни поставил Запад. Фото: REUTERS

Украине не будет достаточно оружия, сколько бы западные страны не передавали его Киеву. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в эфире национального телевидения. При этом Кулеба признал, что Киев ежедневно получает западную военную помощь.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», - сказал министр.

Глава дипломатического ведомства Украины определил первоочередные нужды ВСУ, отметив, что Киев больше всего нуждается в наступательной бронетехнике и артиллерийских снарядах.

Ранее Украина запросила у Запада ядерное оружие.

Напомним, Запад не поставил часть обещанных вооружений Киеву, а еще часть пришла на Украину непригодной. За непоставленное оружие Украина заплатила 800 млн долларов.

Тем временем вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие. НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.