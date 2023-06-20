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НовостиПолитика19 июня 2023 22:07

Кулеба заявил, что Украине будет мало любого количества предоставленного Западом оружия

Глава украинского МИД признал, что Киев ежедневно получает военную помощь
Мария ПАВЛОВА
Кулеба заявил, что Киеву будет мало вооружений, сколько бы их ни поставил Запад.

Кулеба заявил, что Киеву будет мало вооружений, сколько бы их ни поставил Запад.

Фото: REUTERS

Украине не будет достаточно оружия, сколько бы западные страны не передавали его Киеву. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в эфире национального телевидения. При этом Кулеба признал, что Киев ежедневно получает западную военную помощь.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», - сказал министр.

Глава дипломатического ведомства Украины определил первоочередные нужды ВСУ, отметив, что Киев больше всего нуждается в наступательной бронетехнике и артиллерийских снарядах.

Ранее Украина запросила у Запада ядерное оружие.

Напомним, Запад не поставил часть обещанных вооружений Киеву, а еще часть пришла на Украину непригодной. За непоставленное оружие Украина заплатила 800 млн долларов.

Тем временем вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие. НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.