Россия стала единственной страной в Европе со снижающимися ценами на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где зафиксирована продуктовая дефляция - снижение стоимости продуктов питания. Она составила 1,12%, что является своеобразным рекордом за последнее время. Об этом сообщили в агентстве РИА Новости.

«Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая текущего года всего лишь дважды в истории - в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%», - говорится в публикации.

При этом в Европе наоборот - инфляция. Самая высокая оказалась в Венгрии - цены на продукты взлетели на 34%. Немного отстают, но также демонстрируют высокий рост цен на продовольствие Словакия (21,7%), Сербия (23,2%), Эстония (20,4%) и Украина (20,1%).

При этом во многих европейских странах инфляция замедлилась. Это не значит, что её там больше нет, но её темпы роста заметно снизились. Однако стран ЕС, в которых майская инфляция оказалась ниже 10%, всего четыре: Португалия (9,4%), Кипр (8,4%), Швейцария (5,3%) и Белоруссия (4,4%).

Ранее KP.RU сообщил, что в середине июня экономисты прогнозировали заметный спад цен на продукты в России.