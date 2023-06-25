Пельменный цех загорелся в Тольятти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области, в городе Тольятти, загорелся завод по производству пельменей. Здание цеха вспыхнуло в воскресенье, 25 июня 2023 года, на площади приблизительно в 500 квадратных метров. Сотрудники производства были экстренно эвакуированы, о чём сообщили на сайте «КП-Самара».

«Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 кв. м.», - заявили в пресс-службе МЧС Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 07:44 (06:44 по московскому времени). Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, во избежание жертв с завода эвакуировались 95 человек. О пострадавших или погибших не сообщается.

Борьбой с пламенем занимаются 70 человек и 23 единицы спецтехники.

Ранее KP.RU сообщил о том, что горевшую 24 июня нефтебазу в Воронеже успешно потушили.